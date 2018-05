Guarany de Sobral vence mais uma e fica na liderança do estadual

Com gols de Moré e Patuta, o Guarany de Sobral venceu mais uma partida pela Série B do Campeonato Cearense. O jogo foi realizado na tarde deste sábado (5), no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, contra o Limoeiro.





Com a vitória de 2 a 1, o Cacique do Vale é líder absoluto nesta primeira fase do estadual e com o melhor ataque da competição. O rubro-negro sobralense está com 19 pontos e na próxima rodada encara o Pacajus, em jogo que marcará a volta do Cacique para casa. A partida será no próximo fim de semana.





A diretoria, comissão técnica e todo o grupo de jogadores convidam a todos os torcedores para apoiar o Bugre no Juncão.





Ascom Guarany Sporting Club