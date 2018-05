GUARANY DE SOBRAL VENCE UNIÃO NO ESTÁDIO DO JUNCO

O Guarany de Sobral venceu o União na primeira rodada do Hexagonal da Série B do Campeonato Cearense. O placar de 1 a 0 foi construído na segunda etapa da partida. Logo no início, Alan Marques marcou para o Cacique do Vale. Com o gol, o meia agora é o artilheiro da equipe sobralense na competição.





Nesta quinta-feira (17), serão iniciados os trabalhos para o próximo confronto do Bugre. Pela manhã, os atletas que atuaram no jogo contra o União, realizarão treino regenerativo e à tarde os jogadores não relacionados e que não entraram durante a partida, realizarão treino tático.





Na próxima rodada o Guarany de Sobral viajará para o município de Caucaia, onde enfrentará o time caucaiense em jogo agendado para domingo (20), às 16 horas, no Estádio Raimundo de Oliveira.





(Ascom Guarany Sporting Club | Fotos: Thales Menezes)