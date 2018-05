Guardas municipais do PMPU do Jangurussu prendem bandidos com veículos roubados

Patrulhas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), baseadas na Torre de Segurança do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), no bairro Jangurussu, na zona Sul da Capital, capturaram bandidos que estavam circulando naquela comunidade em motocicletas e automóveis roubados. A ação ostensiva da GMF desde a implantação da Célula de Segurança do PMPU no Jangurussu, em fevereiro último, tem trazido segurança para a população e combate efetivo à criminalidade.





A captura de uma dupla de criminosos ocorreu na tarde desta quarta-feira (2) quando os guardas municipais faziam o patrulhamento na área. Equipes da Inspetoria de Proteção Urbana (Iprotu) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) tentaram abordar dupla de suspeitos em uma motocicleta com placa POF-2996 (CE). Logo com a verificação da placa foi constatado que se tratava de veículo roubado.





No cerco inteligente aos suspeitos, desde o Jangurussu, as patrulhas abordaram a dupla no Barroso, quando foi dada a voz de prisão. Nas investigações, os guardas municipais descobriram mais um veículo roubado: um Gol que havia sido tomado de assalto contra um cidadão na Cidade dos Funcionários horas antes das prisões.





O carro, de placas OSA-0472 (CE), tinha sido levado pelos criminosos para o bairro Jardim Violenta, comunidade vizinha ao Barroso, e escondido na garagem de uma residência. A dupla, um adulto e um adolescente, foi encaminhada à Polícia Civil para o procedimento de flagrante. O menor ficou apreendido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), e o adulto no plantão do 30º DP (São Cristóvão).





Ação preventiva





Desde a sua implantação, em fevereiro, a Torre de Segurança do PMPU tem trazido segurança e tranquilidade para moradores e comerciantes daquela comunidade. Com índice zero de homicídios no perímetro da Célula de Proteção (torre), o programa tem tido a aprovação da população. Várias prisões de pessoas envolvidas em roubos e tráfico de drogas ocorreram por conta da ação preventiva e ostensiva da Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar.





O PMPU é um programa de segurança preventiva que deverá ser implantado em toda a Capital, beneficiando diversas comunidades com serviços de cidadania e proteção urbana. A Torre do Jangurussu foi o “plano piloto” do PMPU na Capital, como destaca o idealizador e coordenador do programa, vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Bing Torgan.





No próximo dia 17 será inaugurada a segunda Célula de Proteção Urbana, a Torre de Segurança da comunidade Goiabeiras, na Barra do Ceará, Zona Oeste de Fortaleza. (Blog Fernando Ribeiro)