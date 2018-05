HIDROLÂNDIA: PM PRENDE MULHER ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS

Policiais militares sob o comando do Subtenente Evangelista Martins, prenderam no final da manhã desta segunda-feira, dia 28/05/2018, na Rua Central, Bairro Nova Hidrolândia, na cidade de Hidrolândia, a acusada Camila da Silva Pereira, nascida aos 30/05/1992, natural de Fortaleza, residente no local da prisão. Segundo o Subtenente Evangelista Martins, através de denúncias a equipe de serviço foi até a residência da acusada, chegando lá, foi permitido a entrada dos policiais, que encontraram a droga acondicionada e embalada já preparada para a venda. A acusada recebeu voz de prisão e foi apresentada a autoridade competente na Delegacia de Santa Quitéria, onde a mesma foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Na residência da acusada a PM, apreendeu 41 gramas, divididos em 30 papelotes de drogas prontos para a comercialização.

