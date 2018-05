I Semana de Psicologia foi marcada por grande adesão de estudantes e profissionais da área

O curso de Psicologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. João Silveira Muniz Neto, realizou entre os dias 15 a 17 de maio a “I Semana do Curso de Psicologia do UNINTA”. O evento trouxe o tema “Transversalizando Diálogos, Políticas, Lutas e Diversidade na Psicologia”. A programação da semana contou com aproximadamente 250 inscritos, que desfrutaram de minicursos, apresentações de trabalhos, mesas redondas e palestras com professores convidados.





De acordo com o coordenador, Prof. Me. João Silveira Muniz Neto, os objetivos pedagógicos das atividades foram alcançados. “A nossa primeira Semana da Psicologia tem nos dado muito orgulho. Montamos uma semana coletiva, com a participação ativa dos acadêmicos e do corpo docente. Abordamos temas que falasse da psicologia fugindo do técnico e teórico e buscasse debater sobre o que é o homem, em sua essência, inclusive, politicamente. Nós ofertamos 10 minicursos e 06 mesas redondas, com grandes personalidades para palestrar. Podemos citar o Prof. Dr. Pablo Severiano Benevides, o Prof. Dr. Aluísio Lima, o psicólogo Diego Mendonça e o transexual Roger Saboia. Acredito que alcançamos nossos objetivos pedagógicos”, colocou o coordenador.





O estudante Victor Moreira, acadêmico do 3° semestre do turno noite e membro do Centro Acadêmico Instamira, comentou sobre o aprendizado e a participação na organização do evento. “Com a organização da semana eu pude compreender como se produz um evento de grande porte, além de melhorar o convívio com os professores. Eu também tive a oportunidade de interpretar e contextualizar o estudo da psicologia e como o profissional psicólogo pode atuar em diversas áreas no mercado”, declarou.





As atividades da semana incluíram temas como Psicologia Jurídica, Psicologia Ambiental, Psicologia Hospitalar, Atuação em Políticas Públicas, Experiências de Encontros e Lutas na Diversidade, Psicologia e Recursos Lúdicos, Plataforma Lattes, Políticas Públicas e Violência, Atuação em Saúde e Violência, Atuação em Saúde da Família e Modos de Conjugar a Palavra Psicologia: proposições sobre arte, método e políticas do sensível. O encerramento contou com lançamento de livros e atividades culturais.