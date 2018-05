INTERNAUTA DENUNCIA A INDÚSTRIA DAS MULTAS DE TRÂNSITO EM SOBRAL

Internauta denuncia a "indústria das multas" perpetrada pela Prefeitura Municipal de Sobral, através da Guarda Municipal.

Confira a denúncia na íntegra:

"Acho falta de absurdo guarda municipal ao invés de estar nas praças, fazendo a segurança da população, fica cada guarda municipal com bloco de multas, estou envergonhado da minha cidade, onde a administração só pensa em meter a mão no bolso do cidadão ninguém pode nem parar mais o carro pra alguém fazer o desembarque de passageiro que com 15 dias chega a notificação.









#sobralfabricademulta"