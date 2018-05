INTERNAUTA DENUNCIA O DESCASO NO "BECO DO COTOVELO"

Internauta denuncia o descaso e a insegurança no "Beco do Cotovelo".

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite a todos, venho fazer uma denúncia grave referente ao "beco do cotovelo". É por que todos os dias existem uns desocupados pedindo dinheiro frequentemente a todos que passam no referido local "BECO DO COTOVELO" e não é só dinheiro, é merenda, cigarros e quando as pessoas não dão ainda são ameaçadas pelos mesmo e o que é mais grave, acontece durante o dia todos ao lado dos guardas e PMs que lá se encontram para fazer a segurança e nenhuma providência é tomada por essas autoridades que ali se encontram,que o PREFEITO E O CORONEL Tome alguma atitude e mande esses elementos sair dali, deixarem de perturbar e ameaçar os cidadãos e acima de tudo que faça uma averiguação dos mesmos pois tenho certeza de pelo menos um deles é ex-presidiário, só não posso afirmar se tem alguma coisa contra ele é isso não custa nada averiguar, "SENHOR PREFEITO E CORONEL TOMEM ATITUDE É BOTEM ESSES MELIANTES PARA PASSEAR"