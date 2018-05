INTERNAUTA ENVIA NOTA DE REPÚDIO CONTRA A COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE JAIBARAS

"É de completa falta de compreensão e respeito, que a Cooperativa de Transporte Coletivo de Jaibaras, de total desorganização, aumentou em 25% as passagens dos transportes que transladam à Sobral. O acréscimo do valor é um desrespeito aos habitantes jaibarenses.





É falta de conhecimento ou inteligência dos topiqueiros, que tratam seus clientes com ignorância e grosseria.





Essa ignorância se passa pela decadência do caráter que comporta a cooperativa.





Como podemos pagar, agora, R$ 5,00 para “andar” em transportes apertados, lotados, quentes e velhos? Querem aumentar o valor, aumente também a qualidade. Se o valor persistir, a exigência do povo de Jaibaras se fortalecerá.





Outra forma que causa indignação é o não cumprimento da lei Nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que foi decretada e sancionada pelo Congresso Nacional, que possibilita a utilização e a aceitação da carteira de estudantes e de idosos, “mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral”.





Nunca houve, um diálogo da cooperativa com seus clientes. Esse fato é concreto, pois, desconhecemos os dias de reuniões. A cooperativa de transporte de Jaibaras parece mais um seita secreta que planeja no oculto.





Se o valor foi modificado sem a conscientização e comunicação com a população, EXIGIMOS o melhoramento por completo dos transportes e a cumprimento da lei.





E também exigimos uma posição da Prefeitura de Sobral, logo que há um serviço e permissão para o translado."