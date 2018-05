IPU/CE: Professor é ferido à bala em tentativa de assalto no distrito de Várzea do Giló

Um professor foi ferido a bala na noite deste domingo (13/05), durante uma suposta tentativa de assalto ocorrida no distrito de Várzea do Giló, zona rural do município de Ipu (CE).





Sílvio Roberto Coelho, estava pilotando uma motocicleta, quando foi abordado por uma dupla em uma motocicleta que exigiu o seu celular e o veículo. O professor reagiu e tentou fugir do local, mas foi atingido por dois disparos que o atingiram no braço e abdômen. A dupla conseguiu fugir. O professor que também é músico foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ipu (HMI).





A tentativa de latrocínio ocorreu na rodovia CE-187, na variante que dá acesso ao distrito onde a vítima reside. De acordo com informações do irmão da vítima, as balas transfixaram, porém a vítima foi transferida para Sobral, e não corre risco de morte.





Com informações de Ipu Notícias