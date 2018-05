Joelma perdoa Ximbinha: "porque quem perdoa é quem ganha"

Joelma relembrou o fim do seu casamento com Ximbinha em um bate-papo para o programa “Mariana Godoy Entrevista”, da RedeTV!. A cantora admitiu não guardar mágoas do músico.





“Escolhi perdoar, não só ele mas qualquer pessoa na face da Terra, porque quem perdoa é quem ganha. (…) E sempre falo para as pessoas não confundirem perdoar com voltar a confiar”, disse a artista, que completa: “Ele não tinha controle e eu sabia que não teria paz se não fizesse isso [prestar queixa]. Ele precisava de ajuda para se encontrar, e isso deu paz a mim e à minha família. Me respaldei de todas as formas”.





O fim do casamento de Joelma e Ximbinha aconteceu em agosto de 2015.