Ladrão vacilão fica preso em janela ao tentar entrar em igreja de Tianguá

Já conhecido por furtar residências, o ladrão acabou não sendo preso, pois ninguém registrou acusação contra ele.

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Delegacia de Polícia de Tianguá, na região da Ibiapaba, a 310 km de Fortaleza. Durante a noite desta quinta-feira (3), um homem tentou furtar uma igreja evangélica no bairro Santo Antônio. Ao tentar sair no local, o homem ficou preso na janela.





O suspeito foi identificado como Jedeão Lúcio Vieira, de 30 anos. Ele teria tentado entrar na igreja por volta das 23 horas, quando ficou preso na janela. A equipe do Corpo de Resgate de Tianguá foi acionada para retirar o homem, que apresentava ferimentos causados pelo vidro.





“A gente foi acionado pela polícia, dizendo que o rapaz estava preso. Pensei que ele estivesse preso na parte de cima. Ele tava nos basculantes, na lateral, que tem manivela. O corpo tinha passado, mas a cabeça não. Nós elevamos o corpo dele, a parte de baixo, pra colocar ele para dentro de novo. Depois, o levamos para o hospital. Ele se feriu nos vidros. Ele tinha cortes no estômago e no pescoço”, contou Marcos Rangel, socorrista e técnico de enfermagem.





Já conhecido da polícia por furtar residências, o ladrão acabou não sendo preso, pois ninguém registrou acusação contra ele.





Com informações do Tribuna do Ceará