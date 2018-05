LAMENTÁVEL ! MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL

O crime aconteceu na madrugada deste sábado, dia 26, na rua Coronel Albuquerque, bairro Santa Casa (em frente ao Hemoce). A vítima foi o jovem identificado por Ítalo Torres Mesquita, 27 anos. De acordo com as informações, a vítima estava sentada na calçada de sua residência, quando passou dois elementos numa motocicleta e perguntou se o jovem era de facção, a vítima respondeu que não fazia parte, então o atirador saiu e retornou atirando. Ítalo foi socorrido para o hospital Santa Casa, porém não resistiu aos ferimentos e morreu em um dos leitos do hospital Santa Casa. A polícia Civil vai investigar mais um crime de morte.





Sobral já contabilizada 30 homicídios dolosos em 2018.