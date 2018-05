LAMENTÁVEL! Sobralense morre em grave acidente na Parnaíba; vejas as fotos do local

Um grave acidente ocorrido por volta das 8h da manhã desta quinta-feira(10/05), na rodovia que liga Parnaíba ao município de Luís Correia, na BR 343, resultou na morte de um motociclista identificado como nome de Mauricio de Oliveira Braga, de 22 anos. que era natural de Sobral, no interior do Ceará.





Um Ford Cargo (carreta tipo caçamba), com placas de São Luis-MA, fazia uma manobra na BR para entrar na Petro Empreendimentos, quando foi colidido pelo motociclista que seguia pela rodovia em direção a seu trabalho de estágio no Fórum da Justiça na cidade de Luís Correia, no litoral do estado do Piauí.





Uma informação enviada ao PC, a vítima estagiava no Complexo da Polícia Civil em Parnaíba. Em razão da forte colisão, a vítima recebeu atendimento de urgência de para-médicos do Samu e socorristas do Corpo de Bombeiros.





Não resistiu aos ferimentos e foi a óbito dentro de uma ambulância avançada. O corpo foi levado ao IML de Parnaíba.

Com informações do portal O Catita / Massape Ceará