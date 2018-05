Luizianne declara que Ciro nunca foi de esquerda e não saberia governar o País

"Já imaginou uma pessoa sendo presidente da República que, quando chega perto de você, você leva um tabefe?", questionou a petista.

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), garantiu que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) não é o nome da esquerda nas Eleições de outubro próximo.





“Primeiro que ele nunca foi de esquerda na vida. Ele não pode estar à frente da esquerda se ele nunca foi de esquerda. Faz 32 anos que o Ciro está aliado ao Governo do Estado do Ceará. Desde 1986, com a eleição do ex-governador Tasso Jereissati, que o Ciro está do lado do governo. Mudou o governador e o Ciro até hoje continua lá. Eu não acho que ele tenha trajetória de esquerda, que ele tenha pensamentos de esquerda, eu não acho que tem sintonia com a esquerda brasileira, muito menos acho que o PT o apoiaria ou sairia como vice dele.” completou ela.





O posicionamento da petista foi transmitido ao vivo pela internet em entrevista concedida ao jornal O Povo na sexta-feira.









Em tempo





A deputada ainda disse que Ciro não tinha qualificação para ser presidente da República. “Acho que ele bate pra depois assoprar. Além da grosseria. Já imaginou uma pessoa sendo presidente da República que, quando chega perto de você, você leva um tabefe?”.





(Cearanews7)