Mãe PM reage a assalto em escola de filha, atira e mata assaltante; vídeo

O suspeito foi atingido por três tiros e morreu no Pronto Socorro.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento que uma policial militar reage a uma tentativa de assalto na porta da escola da filha em no bairro Jardim dos Ipês, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na manhã deste sábado (12/5).





De acordo com as imagens, o suspeito chega e aponta a arma para as pessoas que estavam no local. Enquanto ele revistava o funcionário do colégio, a policial sacou a pistola e deu três tiros. Ele foi atingido no peito e na perna.





A cabo Katia da Silva Sastre estava com outras mães e alunos na porta da escola da filha, aguardando a abertura do portão para a comemoração do Dia das Mães.





A policial é do 4º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) e estava de folga, mas portava a arma da corporação no momento da ocorrência.





O suspeito foi encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Suzano, mas não resistiu e morreu. A ocorrência foi registrada como tentativa de roubo, seguida de lesão corporal decorrente de intervenção da policial.

Com informações do portal Metrópoles