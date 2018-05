MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE VARJOTA/CE

A onda de violência no município de Varjota é preocupante!





Na noite desta quarta-feira (16), foi registrado mais um crime de morte na cidade de Varjota. Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro do Acampamento.





A vitima foi identificada como João Muniz Leitão, 39 anos. Há suspeita de que o mesmo tenha sofrido uma tentativa de assalto.





Ainda hoje maiores informações sobre o caso.

Vítima: João Muniz Leitão





Com informações de Varjota em Destaque