Manifestantes bloqueiam entrada de quartel do Exército em Caxias do Sul e pedem intervenção militar

Grupo de organizou por meio de redes sociais.

Centenas de pessoas bloquearam a entrada do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (27). O grupo está em frente ao quartel para pedir intervenção militar. O movimento foi organizado por redes sociais.





Apesar de o governo federal ter ordenado que as forças federais — o que inclui o Exército — participem da remoção de caminhoneiros que interrompem rodovias, o grupo em Caxias do Sul não estaria na frente do 3º GAAAe para impedir a circulação do militares. A intenção é demonstrar apoio ao Exército.





O movimento começou com um pequeno grupo por volta das 13h. Cerca de 16h, centenas de pessoas já balançavam bandeiras e seguravam cartazes contra a corrupção e pedindo intervenção militar. A maioria dos participantes soube da mobilização por meio das redes sociais, segundo Joseane Haefliger, que integra o grupo Patriotas de Plantão.





Os manifestantes devem promover uma passeata pelas ruas centrais.