Modelo Nara Almeida morre aos 24 anos após luta contra câncer

A modelo evangélica Nara Almeida, 24 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 21 de maio, por complicações de um câncer de estômago.





A jovem lutava contra a doença desde meados de 2017 e estava internada na UTI no Hospital Nove de Julho. Seu quadro se agravou na última quarta-feira, 16 de maio, quando ela precisou ser sedada para conter as agudas crises de dor.





Nara se tornou nacionalmente conhecida por causa de suas publicações nas redes sociais, onde divulgava seu trabalho. Depois da doença, passou a usar a redede 3,7 milhões de seguidores para compartilhar sua luta pela vida.





De acordo com informações da revista Veja, Nara Almeida nasceu na cidade de João Lisboa, localizada a 637 Km de São Luís, no Maranhão, e com pouco mais de 20 mil habitantes. A mãe da modelo, Eva Maria, morava de favor com uma prima e trabalhava como empregada doméstica.





Quando Nara tinha apenas 1 ano e 2 meses, a mãe a entregou para os avós maternos para que eles cuidassem dela, o que as deixou afastadas por mais de duas décadas. O reencontro ocorreu em setembro do ano passado, após a descoberta da doença.









Tratamento





A jovem modelo que veio tentar a vida em São Paulo enfrentou dificuldades para levar seu tratamento adiante, já que o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobriu as despesas do remédio adequado por conta dos altos custos.





Diante da situação, o jogador Alexandre Pato, sensibilizado com o drama, ofereceu o custeio das doses, estimadas em R$ 18 mil cada, por seis meses. Nara deveria receber uma dose do medicamento a cada 21 dias.





Nessa ocasião, Nara Almeida usou as redes sociais para expressar seu desejo de viver, sua gratidão a Pato pelo gesto e colocar sua vida nas mãos de Deus. “Eu entreguei minha vida e meus planos nas mãos de Deus e sei que ele tem o melhor pra mim, só peço sabedoria e paciência pra aguentar os dias difíceis, mas creio que no final tudo irá dar certo e vou sair disso muito fortalecida e pronta pra ajudar outras pessoas”, afirmou a modelo no dia 24 de abril.





Fonte: Notícias Golpes Mais