Motoristas promovem manifestação pacífica contra o aumento no preço de combustíveis em Sobral

Motoristas do Uber, empresa de veículos particulares, realizaram uma manifestação na tarde desta quinta-feira, 24, no Centro de Sobral.

Um dos organizadores relatou que cerca de 50 veículos se reuniram nas proximidades de um posto de combustível para protestar contra o aumento no preço da gasolina.





Na manhã desta quinta-feira, caminhoneiros paralisaram seus serviços e interditaram o trecho da BR-222, km 249, no distrito de Aprazível, em protesto contra o aumento do diesel. Há relatos de motoristas que foram impedidos por outros caminhoneiros de seguirem seus trajetos. Agora a noite, o km 220 da BR-222 também foi interditado.





O trânsito ainda é lento, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue trabalhando no local.





A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou na manhã desta quinta-feira que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União (DOU).





Após bloqueio de rodovias, começa a faltar produtos em supermercados cearenses









De acordo com o jornal O Povo, produtos como leite, frutas e verduras já estão faltando em supermercados cearenses. A greve dos caminhoneiros, que bloqueia rodovias, já afeta o mercado. De acordo com Gerardo Vieira, o presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), a situação é crítica e comparada "ao dia em que Terra parou".









Correios





Por meio de nota, os Correios ressaltam o impacto da paralisação da categoria caminhoneira. "Toda a logística brasileira está sendo prejudicada pela paralisação nacional dos caminhoneiros. Estão temporariamente suspensas as postagens das encomendas com dia e hora marcados (SEDEX 10, 12 e HOJE).", informa.





Preço





A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na sexta-feira, 25, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 2,0160, com queda de 0,72% em relação à média atual de R$ 2,0306.





Já o valor médio nacional do litro do diesel A recuou 8,95%, para R$ 2,1016, ante a medida atual de R$ 2,3083. Na noite de quarta-feira, 23, a Petrobras anunciou congelamento do preço do diesel por 15 dias e um desconto de 10% nos preços nas refinarias, na tentativa de chegar a um acordo para por um fim a greve.





Via SPN

Foto Wellington Macedo