Mulher é morta e outros cinco são baleados em festa na Barra do Ceará

Os seis amigos estavam em uma comemoração quando foram abordados pelos homens que, após o atentado, conseguiram fugir.

Uma mulher foi morta e outras cinco pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, neste domingo (27), no bairro Barra do Ceará, na Zona Oeste de Fortaleza. Os suspeitos permanecem foragidos.





Seis pessoas realizavam uma confraternização neste fim de semana quando, durante a madrugada, criminosos, em um veículo de cor vermelha, chegaram à Rua 14 de Janeiro e surpreenderam o grupo de amigos que estava na festa, efetuando vários disparos de arma de fogo contra todos. Na ocasião, uma mulher identificada como Andrea Pereira Carneiro, de 31 anos, morreu.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as outras cinco pessoas alvejadas pelos tiros foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirambu. O órgão informou ainda que a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável por investigar as circunstâncias do homicídio e a Polícia Militar realiza diligências para capturar os envolvidos. A motivação do crime não foi informada pela SSPD.





Com informações do Diário do Nordeste