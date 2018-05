NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), informa que funcionários das unidades CREAS e Centro Pop (duas equipes de quatro orientadores sociais) realizam diariamente a busca ativa de pessoas em situação de violações de direito no Becco do Cotovelo, no Mercado Público, nas praças e em outros espaços públicos da cidade. O serviço de abordagem social consiste em identificar, anotar as informações e repassar para a unidade responsável: se for criança, adolescente ou idoso, a demanda vai para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); se for adulto, para o Centro Pop. Após a abordagem, o serviço responsável realiza o acompanhamento do caso e dependendo das demandas, os serviços fazem o encaminhamento do indivíduo para a rede de saúde mental, para acesso à documentação, casas de recuperação, dentre outros, sempre em consenso com o usuário.

Veja mais sobre: Sobral