A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Educação, informa que o Centro de Educação Infantil Professor Miguel Jocélio Alves da Silva não se encontra sem energia elétrica ou água. A direção do CEI reforça que o Centro possui um reservatório de água, que está atendendo às necessidades do local. A Prefeitura informa ainda, que as atividades do CEI Miguel Silva não foram suspensas, o que reforça o equívoco das denúncias.

Veja mais sobre: Sobral