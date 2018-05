NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que a Cooperativa de Transporte Coletivo de Jaibaras protocolou um pedido de reajuste da tarifa em 2018 junto à Secomp e o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município. O último reajuste do transporte distrital ocorreu em 2014, o que significa a possível defasagem da tarifa atual em relação aos insumos necessários ao funcionamento do sistema (combustível, lubrificantes, peças, serviços para manutenção), comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte. A Prefeitura está apurando o caso e, se verificado pela administração pública a cobrança indevida no preço das passagens, a cooperativa estará passível de punição.

