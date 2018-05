O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), por meio da Gerência de Água, informa que realizou, na tarde dessa segunda-feira (14/05), trabalhos de reparo de vazamento de água na Avenida Ministro César Cals com a Rua Evangelina Sabóia, no bairro Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos). Informa ainda que está trabalhando para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.

