Novos protestos de caminhoneiros travam o trânsito em várias estradas no Ceará

As manifestação entram em seu terceiro dia e causam transtornos em vários Municípios cearenses como Sobral, Aracati, Pacajus e Morada Nova. Motoristas bloqueiam as rodovias com seus caminhões e barricadas com pneus queimando.

A quinta-feira (24) de novos protestos de caminhoneiros e outras categorias de rodoviários no Ceará contra u aumento dos preços de combustíveis, já apresenta, ao menos, 15 pontos de manifestações com bloqueios parciais ou totais de rodovias estaduais e federais. Em vários desses locais, só está sendo permitida a passagem de veículos de passeio ou de serviços de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais.





A lista dos trechos onde estão sendo feitas os protestos, com queima de pneus e interrupção do tráfego com os próprios veículos dos manifestantes atinge Municípios da Grande Fortaleza, como Pacajus, Chorozinho, Itaitinga e Eusébio, e do Interior, como Russas, Aracati, Sobral, Canindé, Tianguá, Tabuleiro do Norte e Alto Santo, em regiões como o Litoral Leste, Vale do Jaguaribe, Zona Norte e nos Sertões de Canindé e Serra da Ibiapaba.





Veja, a seguir, alguns desses locais de bloqueio nas estradas cearenses nesta quinta-feira:





1 – BR-116, Na altura do quilômetro 14, em Jabuti, no Eusébio





2 – Na BR-304, na Ponte JK, sobre o Rio Jaguaribe, em Aracati





3 – Na BR-116, no Km 48, na entrada para a cidade de Pacajus





4 – Na BR-222, altura do Distrito de Aprazível, em Sobral, zona Norte do estado





5 – Na CE-060, no Distrito de Cristais, em Morada Nova





6 – Na CE-253, na saída da cidade de Pacajus para Cascavel





Veja vídeo e foto trecho de manifestação em Aprazível, no Município de Sobral

Com informações do Cearanews7