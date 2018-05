SOBRAL: O BAIRRO RENATO PARENTE ESTÁ LITERALMENTE ABANDONADO!

Moradores denunciam o descaso da prefeitura para com os moradores do bairro Renato Parente.

Veja a denúncia na íntegra:

"Estou morando no Renato parente. O nosso bairro está abandonado muito mato ruas nas escuridão estamos com as ruas a largada quando chover estamos sem nem uma segurança pra nós moradores a coisa está feia pra nós ontem por volta de 9.30 da noite 8 bandidos saíram do matagal abordaram morador e ainda ameaçaram . Venha nos fazer um visita pra vc ver."