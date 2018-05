O controle da Raiva Silvestre é tema de palestra no UNINTA

Na manhã de segunda-feira (28), a graduação de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Animais Silvestres do UNINTA (NEPAS) iniciaram as atividades do curso de Vigilância da Raiva Silvestre – Quirópteros. A abertura do evento, que acontece durante os dias 28 a 30 de maio de 2018, teve como palestrante o assessor técnico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), Dr Francisco Bérgson Pinheiro Moura.





De acordo com o médico veterinário, Bérgson Moura, que atualmente é o responsável pela vigilância epidemiológica do Estado, o tema é algo importante para ser discutido como assunto de saúde pública. “O quadro de epidemiologia da raiva tem mudado pela participação crescente dos morcegos hematófagos, popularmente conhecidos como vampiros, que podem transmitir tantas outras doenças, além da raiva. Por esse motivo a vigilância desses animais é essencial para a saúde pública das comunidades”, colocou.





O palestrante revelou ainda que a epidemiologia da raiva ainda não é devidamente controlada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI). “No estado do Ceará o monitoramento dos morcegos vampiros está sendo assistido pela ADAGRI, porém ainda é necessário mais atenção ao tema, pois o órgão não possui estrutura suficiente para atender a toda demanda, embora que as ações contem com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado”, declarou Bérgson Moura.