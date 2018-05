O Tribunal do Juri da comarca de Santana do Acaraú absolveu o réu Glailson da Silva Duarte

O réu Glailson da Silva Duarte foi absolvido dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e corrupção de menores.





O réu era acusado de ter matado o senhor Manoel Messias, conhecido fazendeiro da cidade de Santana do Acaraú. A defesa foi patrocinada pelos advogados Dr. Oseas de Souza Rodrigues Filho e Dr. Francisco Italo de Oliveira Ramos. A acusação foi promovida pelo promotor de justiça Dr. Alexandre Pinto Moreira e o assistente de acusação Dr. Olavo. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro de 2014, tendo o senhor Messias sido atingido por 3 disparos de arma de fogo. Registre-se que o suposto mandante do crime, o senhor conhecido por Chico Primo, foi condenado a uma pena superior a 20 anos pelo mesmo Tribunal do Júri.