Pavilhão da Magnólia apresenta espetáculo infantil “Ogroleto" em Sobral

O espetáculo infantil “Ogroleto”, do grupo teatral Pavilhão da Magnólia, faz duas apresentações em Sobral, no Theatro São João: no dia 6 de maio, às 17h30, e no dia 8 de maio, às 9h. Ambas são gratuitas e ocorrem por meio dos editais de “Cultura Infância” e do edital “Ocupação Temporada de Artes”. Haverá também uma oficina para artistas e educadores sobre teatro infantil, no dia 7 de maio, às 9h.





Com direção de Miguel Vellinho, o espetáculo fala de um menino que se percebe muito diferente das demais crianças e lidar com essa diferença, para ser aceito, parece não ser fácil para Ogroleto. Nessa árdua tarefa da aceitação, ele conta com a ajuda da sua mãe. "O espetáculo traz a história de um menino que vai, pela primeira vez, para a escola e se depara com todas as diferenças, porque ele é um pequeno ogro de apenas 6 anos de idade. Esse é um pouco do enredo do espetáculo", afirma o ator Nelson Albuquerque, que interpreta o pequeno "Ogroleto".





Após Sobral, o grupo segue com apresentações em Crateús e Itapipoca. O projeto de circulação pelo interior do Ceará faz parte do edital “Cultura Infância”, de 2016, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-Ce). Além das apresentações, conta também com debates e atividades de formação, por meio de oficinas, estas direcionadas especialmente aos professores, arte-educadores, artistas e grupos teatrais interessados na produção teatral infantil. A segunda fase do projeto deve acontecer em agosto e passará pelos municípios de Limoeiro do Norte, Aracati e Russas





Espetáculo “Ogroleto” em Sobral





Data: 6 de maio

Horário: 17h30

Local: Theatro São João (Praça São João, 156 – Centro – Sobral/CE)

Apresentação pelo edital Ocupação Temporada de Artes





Data: 8 de maio

Horário: 9h

local: Theatro São João (Praça São João, 156 – Centro – Sobral/CE)

Apresentação pela Circulação “A Fantástica Viagem de Ogroleto 1ª etapa - Edital Cultura Infância”





Oficina sobre produção teatral para Infância

Data: 7 de maio

Horário: 9h

Público: professores e arte-educadores

Mais informações: produção@pavilhaodamagnolia.com.br

Telefone: (85) 98890.6539