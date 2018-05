PESAR PELA MORTE DO POLICIAL MILITAR LIMA

Lamentamos a trágica morte do Soldado R. Lima, 2Cia/1 BPM, que faleceu vitima de um acidente de trânsito em Canoa Quebrada, na manhã deste sábado, 19/05/2018. O motorista atropelador, Antônio Onésio Rodrigues de Lima, 35 anos, residente em Fortaleza, recebeu voz de prisão pelo Cabo PM Diógenes do Bptur, logo após o acidente e ter ficado comprovado o estado de embriaguez do atropelador por meio de exame de bafômetro realizado por uma equipe do BPRE. Aos familiares e amigos do Soldado Lima, nossos mais sinceros votos de pesar.

