PM prende homem suspeito de liderar quadrilha de assaltantes em Santana do Acaraú

A Polícia Militar de Santana do Acaraú composta pelo Sargento Edilano e soldados Hatimones e Jackson, prendeu na tarde desta quarta-feira (10), Francisco da Silva de Maria (Lorin de Morrinhos), 22 anos, ele foi preso na comunidade de Chora, zona rural de Santana do Acaraú, segundo declaração da PM, ele se preparava para mais uma ação criminosa.

Lorin de Morrinhos foi preso em Santana do Acaraú - Fotos: Divulgação PM

O acusado era foragido da cadeia pública de Morrinhos, desde dezembro do ano passado e junto com seus irmãos, Cenoura e Patrick, formavam o bando que aterrorizou durante meses, diferentes comunidades da zona rural de Santana do Acaraú, Morrinhos e outras cidades da região do baixo Acaraú.

A composição da PM de Santana do Acaraú, durante a prisão de Lorin

Contra ele, há processos abertos por porte ilegal de armas, homicídio e roubo. A PM informa que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral e encontra-se recolhido na cadeia pública de Santana do Acaraú





A motocicleta foi deixada no local coma chave na ignição

Fonte: Tribuna dos Vales