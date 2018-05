PM PRENDE TRÊS ACUSADOS DA MORTE DO JOVEM JEFFERSON

A Polícia Militar divulgou as imagens de três indivíduos acusados de matar a tiros de revólver o jovem Jefferson Aquino Paiva, 25 anos, residia no Bairro Dom José.





O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, dia 28/05/2018, quando o rapaz estava na churrascaria do seu pai, localizada no bairro Dom José II, por trás do posto São Pedro. De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram o estabelecimento para assaltar e acabaram efetuando disparos, alvejando e matando Jefferson. Horas depois do crime e com ajuda de uma câmera de segurança instalada na rua, que flagrou a chegada e a saída dos criminosos, a polícia militar conseguiu localizar e prender três dos envolvidos.

Informações dão conta de que o quarto indivíduo envolvido no crime teria se apresentado com advogado na polícia civil. Os nomes dos infratores não foram divulgados pelas autoridades. A polícia levantou a hipótese do crime está motivado a latrocínio (roubo seguido de morte). Familiares informaram que, Jefferson Aquino Paiva, era um rapaz trabalhador não possuía antecedentes criminais e não era envolvido com facção criminosa, "meu filho era um cidadão e estava trabalhando na churrascaria de seu pai, quando foi baleado e morto", disse a mãe do jovem. O delegado plantonista autuou todos envolvidos em flagrante delito.





Com informações de Olivando Alves