POLÍCIA CIVIL PRENDE JOVEM ACUSADO DE ROUBAR MOTOCICLETAS NA CIDADE DE SOBRAL

Policiais Civis da Delegacia Regional e Municipal, após investigações prenderam no dia de ontem (9), por volta das 13:00, FRANCISCO EMERSON SILVA LOPO, 19 anos, natural de Fortaleza, vulgo "LORIN DO PS", acusado de assaltos em séries, onde fez três vitimas por roubos de motos. O assaltante agia em Sobral e guardava as motos em casas de parentes. Após as investigações, a Polícia Civil chegou a identificar e localizar a casa do infrator, momento em que a casa foi cercada, o individuo tentou fugir, pulando pelos telhados, mas foi detido pelos investigadores. A operação foi coordenada pelo delegado Dr. Alex Bruno. O assaltante foi autuado por roubo e encaminhado para Cadeia Pública, onde se encontra à disposição da justiça.

Motocicleta encontrada com o acusado





Fonte: Sobral 24 horas