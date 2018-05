Polícia Civil prende dupla de assaltantes e esclarece assassinato da estilista e modelo

Para a Polícia Civil não há mais dúvidas. A estilista, modelo e tatuadora Nayana Mara Costa Araújo, 32 anos, foi assassinada durante uma tentativa de assalto. O caso, portanto, passa a ser tratado como um crime de latrocínio (roubou ou tentativa seguido de morte). Um jovem de 23 anos e um adolescentes de 17, foram detidos nesta quinta-feira (17) e confessaram a autoria do delito.

Policiais do 5º DP (Parangaba), sob o comando do delegado Valdir Passos, capturaram a dupla no bairro Vila Manoel Sátiro. Os dois confessaram o crime e contaram que a intenção era realmente roubar o carro da modelo. Nayana recebeu um tiro no rosto e teve morte instantânea. Os ladrões fugiram em outro carro, roubado e com placas clonadas, que em seguida foi abandonado no mesmo bairro onde os suspeitos moram.





O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (14), na Rua Roquete Pinto, no bairro Parangaba. A modelo saía de uma loja de roupas, onde trabalhava, e no momento em que embarcava no seu automóvel foi surpreendida pelos criminosos. Acabou recebendo um tiro no rosto ao tentar arrancar. Os assassinos rapidamente fugiram.





Capturados





A modelo ainda conseguiu sair do carro e gritar por socorro. Deu alguns passos e logo caiu ainda perto do automóvel, morrendo ali mesmo, conforme constataram socorristas do Serviço Móvel de Urgência (Samu).