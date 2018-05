Polícia Militar da Uniseg comemora redução de homicídios em Sobral

Após o fechamento dos dados estatísticos do monitoramento de ocorrências referentes ao mês de abril, a Coordenação da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) em Sobral, tem muito que comemorar com a redução dos índices de homicídios.





Só no mês de abril de 2018, o município de Sobral reduziu em 57,14% os índices dos crimes de homicídios, comparado ao mesmo período do ano anterior. Isso representa uma das maiores redução de homicídios já registrados no Ceará.

De acordo com o Tenente Marcos Paulo, comandante da Uniseg Sobral, essa redução se deu devido, principalmente, às ações conjuntas entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e demais forças de seguranças que atuam no município, na estratégia do Ceará Pacífico.





Nesse sentido, todos os meses são realizados reuniões do Comitê deliberativo de segurança pública, presidido pelo Prefeito Ivo Gomes, representantes dos governos estadual e municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, além de membros do poder judiciário, que juntos planejam as ações visando à redução da violência, eficiência da polícia ostensiva, elucidação de crimes, fortalecimento da investigação do núcleo de homicídios da Polícia Civil. (Via Célio Brito)