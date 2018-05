POLÍCIA MILITAR DESARTICULA GRUPO CRIMINOSO QUE AGIA EM SANTANA DO ACARAÚ

Na manhã de ontem (26/05), as Equipes do Destacamento de Santana do Acaraú e da Viatura RAIO 011, realizaram uma ação integrada naquele município que desarticulou um grupo criminoso acusado de vários crimes na região como homicídios e assaltos.





Os policiais militares receberam informações de uma residência onde estaria vários elementos homiziados, ao realizar o cerco no local, foram encontrados nove pessoas no imóvel, sendo duas mulheres e três menores de idades, a maioria residente no município de Sobral.





Com o grupo, foi encontrado três revólveres calibre 38, com dezesseis munições intactas, além de várias gramas de Crack, dinheiro em espécie e celulares.





Os maiores foram identificados como Luís Rafael de Oliveira Paiva, 24 anos, Carlos Roberto do Nascimento Melo, 23 anos, Lenilton Avelino Nogueira Filho, 18 anos, Samara Alves Sales, 28 anos, Francisco Leonardo Melo Vasconcelos, 18 anos e Marcos Vinicius Mendes de Sousa, 18 anos, além de três menores de idade.





O grupo foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190