POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO EM SOBRAL!

PMs do Raio apreendem arma de fogo e prende acusado no Parque da Cidade.

Em uma ação exitosa e cautelosa na noite de ontem (20/05), as Equipes Raio 04 e 05, conseguiram identificar e prender um homem que estaria nas proximidades do Parque da Cidade na posse de uma arma de fogo.





Os militares receberam denúncia anônima de que um homem estaria armado no interior de um caminhão de entretenimento, os policiais de uma forma segura conseguiram localizar o suspeito, que no momento da abordagem policial sacou uma arma de fogo, sendo necessário neutralizar a injusta agressão do suspeito, que pôs em risco a todos ali naquele ambiente.





Felipe dos Santos Rocha, 30 anos, foi alvejado e socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral, na posse do mesmo foi encontrado um Revólver Calibre 38 com três munições.





Os suspeito que encontra-se sob escolta policial já possui passagens policiais pelos crimes de Tráfico de Drogas, Homicídios, Receptação, Ameaça e Crime Ambiental.





A ocorrência policial foi apresentada na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190