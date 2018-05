POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA EM SOBRAL

Na noite de ontem (28/05), dois homens roubaram uma motocicleta honda biz nas proximidades do Beco do Cotovelo no centro de Sobral.





Antes mesmo da vítima entrar em contato com a CIOPS, a Equipe RAIO 05 realizou abordagem aos dois suspeitos nas proximidades do Fórum de Sobral.





Um menor e outro maior havia acabado de roubar a motocicleta, o maior foi identificado como Luís Eduardo de Sousa Silva, 18 anos, que foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral.



Fonte: Sobral 190