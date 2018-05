SOBRAL: POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM VÁRIAS MOTOCICLETAS ROUBADAS NOS ÚLTIMOS DIAS

Na última semana, várias Equipes Raio desenvolvendo trabalho ostensivo e de abordagens a pessoas em atitudes suspeitas, conseguiu recuperar motocicletas com queixa de roubo em Sobral.





As ações foram realizadas nos bairros Várzea Grande e Residencial Caiçara, onde em uma das abordagens foram capturados dois suspeitos que pilotavam uma motocicleta com queixa de roubo que havia efetuado vários disparos de arma de fogo contra alguns desafetos no bairro Terrenos Novos, no momento da fuga foram interceptados por uma Equipe Raio no Residencial Caiçara, sendo conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190