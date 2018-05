Várias equipes policiais na manhã de ontem (2) foram acionadas via CIOPS para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública no bairro Terrenos Novos.





Durante diligências, a Equipe RAIO 02 obteve êxito e conseguiu apreender um menor de idade na posse de um revólver calibre 32 com cinco munições intactas.





O menor foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 190