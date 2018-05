POLICIAIS MILITARES DO AMBIENTAL REALIZARAM APREENSÃO DE VÁRIAS ARMAS DE FOGO

No sábado (12), a equipe do Batalhão de Policia Ambiental (3ªCia/BPMA), realizou diligências no distrito de América, na zona rural do município de Ipueiras, a fim de averiguar denúncias de crimes ambientais naquela localidade. Ao chegar no local denunciado, os policiais constataram a presença de vários indivíduos que ao perceberem a presença do policiamento, empreenderam fuga, deixando para trás várias espingardas tipo socadeiras.





As armas foram apreendidas e levadas para Delegacia de Policia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Estiveram nas diligências os PMs: Sargento Ernande, Sargento Junior e Soldado Lício.





Fonte: Sobral 24 horas