Polo Sobral UNINTA EaD firma novos convênios para Estágios Supervisionados

O Polo Sobral de Educação a Distância (EaD) do Centro Universitário Inta (UNINTA) anunciou nesta quarta-feira (23) o total de oito novos convênios para estágios supervisionados. A partir deste semestre os acadêmicos dos cursos de Licenciatura podem estagiar nas escolas dos municípios de Crateús (CE), Novo Oriente (CE), Monsenhor Tabosa (CE) e Vizeu (PA), além do Centro Educacional Universidade da Criança (Itapajé – CE), Colégio Martins de Sousa (Sobral – CE), Centro Educacional Cenecista Massapeense (Massapê – CE), e a Escola Gotas de Sabedoria (Sobral-CE), que fazem parte da rede privada de educação.





De acordo com o coordenador do Polo Sobral EaD, professor Me. Harley Gomes de Sousa, as novas parcerias para estágio ampliarão os benefícios na aprendizagem e na formação dos estudantes. “Durante este período, o estagiário tem a grande oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica. Além disso, aprenderá a resolver problemas, achar soluções e ampliará o entendimento da relevância do educador na formação pessoal e profissional dos estudantes”, colocou.





Ainda, segundo o coordenador do Polo Sobral, “a atividade é indispensável na construção da identidade profissional, uma vez que o professor, enquanto sujeito da própria formação, constrói seus saberes ancorados na superação da fragmentação do conhecimento, favorecendo a visão e o trabalho compartilhado no contexto educacional”, destacou .





Os convênios também objetivam a garantia do cumprimento da Lei nº 11.788/08 , que é conhecida popularmente como a Lei do Estágio.