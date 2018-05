PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NO CEARÁ É O MAIS ALTO DO NORDESTE, APONTA PESQUISA

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o Ceará é o que possui a gasolina mais alta do Nordeste. O litro é vendido, em média, por R$ 4,56





E a mudança de hábito de muitas pessoas tem justificativa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre todos os estados do Nordeste, o Ceará é o que possui a gasolina mais cara, onde o litro é vendido, em média, por R$ 4,56.





Em Fortaleza, a maioria dos postos vende o litro da gasolina a R$ 4,59. O último reajuste da Petrobras no preço da gasolina foi de 2,23%, na semana passada, e o consumidor é obrigado a se virar para não ver o salário, tão suado, literalmente queimado com combustível.