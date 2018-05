Prefeitura de Sobral realiza recadastramento dos mototaxistas remanescentes dia 16 de maio

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que o processo de recadastramento dos mototaxistas que ainda não fizeram a renovação do registo será realizado, exclusivamente, dia 16 de maio, de 8h30min às 12h, no pátio do Detran de Sobral, localizado na Avenida John Sanford, 2595 - Bairro Cidade Dr. José Euclides.





Os mototaxistas devem apresentar os seguintes documentos:





I – Do permissionário:





a) Carteira de Identidade (RG);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);

c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria profissional exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro com o mínimo dois anos de experiência;

d) Certidão de quitação eleitoral;

e) Certidão criminal expedida pelo Fórum da Comarca de Sobral;

f) Comprovante de residência (emitido há pelo menos 3 meses);

g) 02 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas; e

h) Certificado de participação em curso para condutor que tenha abordado obrigatoriamente os seguintes temas: relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, legislação, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão autorizatário.





II – Do veículo:





a) Certificado de registro e licenciamento em nome do permissionário;

b) Capacete do condutor com a numeração da vaga;

c) Capacete do passageiro;

d) Validade da moto de 04 anos;

e) Potência de motor máxima equivalente a 200 CC e mínima equivalente a 125 CC;

f) Adesivos de mototaxista.