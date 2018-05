Preso acaba morto ao abrir algemas e tentar atirar contra policiais durante operação em Crateús

Um corretor de seguro de veículo, preso sob a suspeita de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e fraudes, foi morto pela Polícia após ser preso e algemado. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (29) na cidade de Crateús (a 345Km de Fortaleza). Segundo as autoridades, ele teria conseguido abrir as algemas e apanhar uma arma escondida dentro do fogão na casa onde eram feitas buscas. Ao tentar atirar contra os agentes, foi baleado e morto.





O caso deverá ser investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD). Conforme o relato das autoridades, uma operação foi montada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús com o apoio da Polícia Militar, através de patrulhas dos batalhões de Divisas (BPDiv) e do Raio (BPRaio). O objeto era cumprir três mandados judiciais de prisão. Os “alvos. Os “alvos”seriam bandidos integrantes de facções criminosas e envolvidos em tráfico de entorpecentes e outros delitos, com fraude ao seguro DPVAT.





No bairro São Vicente, a Polícia deteve o corretor de seguros Rodrigo Alves Martins, 31 anos, paulista. Na casa dele não foram encontradas drogas, mas ele teria se disponibilizado a levar os policiais a outro endereço onde poderia haver entorpecentes. E assim foi feito. Rodrigo levou os inspetores e PMs até a casa de seu comparsa, Tiago Gomes Torres. Realmente, havia drogas ali e Tiago também foi detido em flagrante.





Contudo, segundo a Polícia, no momento em que os policiais ainda realizavam buscas na residência de Tiago, Rodrigo conseguiu abrir as algemas e apanhou um revólver que estava escondido no fogão. Ao tentar atirar contra os policiais, foi mortalmente baleado. Os agentes socorreram o suspeito e o levaram para o Hospital São Lucas, onde ele acabou falecendo.





A delegada-regional de Polícia Civil em Crateús, Ana Scotti, que comandava a operação, lamentou o fato e confirmou a versão dos policiais de que o homem detido havia tentado atirar contra eles.





