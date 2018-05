Processo Seletivo 2018.2: UNINTA divulga isenção na taxa de inscrição para egressos de escolas públicas e alunos de baixa renda

Durante o período de 24 a 30 de maio, os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou sejam de baixa renda têm direito à isenção na taxa de inscrição do Vestibular Tradicional 2018.2 ou no processo seletivo por nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).





Para ter a isenção da taxa, os interessados devem apresentar a documentação necessária na Diretoria de Processos Seletivos do UNINTA: certificado de conclusão do ensino médio em escola pública ou o Número de Identificação Social (NIS), para estudantes de baixa renda, além do comprovantes de inscrição do vestibular e boleto gerado também no ato da inscrição.





A Diretoria de Processos Seletivos está localizada no Prédio Sede I do UNINTA, no 1º andar e funciona em horário comercial.