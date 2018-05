Professores de comunidade indígena palestram no UNINTA

Na última segunda-feira (14), o curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Roberto Holanda, promoveu a palestra “Questão indígena brasileira: avanços e desafios”, que foi proferida pelos professores Luiz Marcos G. do Nascimento, Socorro R. Silva e Juliana M. da Silva, que fazem parte da comunidade indígena Tapuia Kariri, localizada no distrito de Carnaubal II, município de São Benedito.





O encontro faz parte do ciclo de palestras que compõe a disciplina de “Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania”, ministrada pelo prof. Me. Thiago Mena. “Essa disciplina oportuniza que os estudantes possam refletir sobre diversas questões sociais vividas hoje no Brasil. Porém, sentimos a necessidade de aproximá-los mais dessas questões. Por isso, convidamos alguns grupos para um momento de conversa. Acreditamos que ouvir as histórias de vida diretamente dessas pessoas confere maior significado às ideias e reflexões trazidas nos textos acadêmicos”, disse o prof. Me. Thiago Mena.





O prof. Me. Roberto Pimentel Holanda, coordenador do curso de Engenharia Civil, afirmou a importância de ações como esta para o curso. “A disciplina Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania está inserida na matriz curricular obrigatória do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, fundamentada pela necessidade de discussões relevantes para a formação humana do profissional da área”, concluiu.





Os palestrantes conversaram com os estudantes sobre o dia-a-dia da população, as lutas pela demarcação e homologação da Terra Indígena (T.I.) e a convivência com as pessoas de cidades próximas. O grupo explicou ainda que já conquistaram a construção de uma escola dentro da comunidade e agora lutam pela vinda de um posto de saúde.