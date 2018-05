PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL (PADIN) EM COREAÚ

Coreaú aderiu ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN) com a proposta de fazer um acompanhamento de 80 famílias com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. O programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento infantil através de atividades lúdicas com o envolvimento dos pais e com o auxílio dos ADI’S. Os Agentes de Desenvolvimento Infantil participaram de uma formação em Fortaleza, nos dias 16 a 20 de abril, para melhor atender nossas crianças coreauenses.





O planejamento das ações com os ADI´S em Coreaú ocorreu no dia 06 de maio de 2018, na Secretaria Municipal de Educação, sob o monitoramento da Supervisora Cleane Oliveira de Albuquerque. Durante o encontro foi feito a distribuição de kit’s de brinquedos pedagógicos para serem usados pelos ADI´S nas visitas das famílias acompanhadas.