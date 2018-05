Projeto Escuta(dor) realizou momentos de atenção e cuidados para os estudantes do UNINTA

O Curso de Serviço Social do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou durante os dias 08, 09 e 10 de maio o Projeto Escuta(dor), que envolveu acadêmicos do 7º ao 9º semestre. O projeto surgiu a partir de relatos e desabafos dos estudantes sobre o sentimento de ansiedade, que afeta os graduandos nos últimos semestres de uma graduação.





A idealizadora do projeto, Profa. Francisca Lopes, comentou um pouco sobre a experiência. “Foram três dias de muitas emoções, oportunidade de falas, momentos de cuidado e compartilhamento de sentimentos. No primeiro dia realizamos uma acolhida e uma primeira escuta dos participantes. No segundo dia realizou-se a oficina de sensações e no último dia, através da tenda do conto, oportunizou-se uma escuta qualificada e uma reflexão sobre as dores e delícias de ser estudante dos últimos semestres.”





Ainda de acordo com a Profa. Francisca, o projeto terá sua segunda edição no semestre 2018.2.