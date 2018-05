Quatro personalidades são homenageadas com a Medalha Clóvis Beviláqua

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concedeu a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua para o governador Camilo Santana, a irmã Maria da Conceição Dias Albuquerque, o historiador Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez) e o servidor da Justiça estadual José Ferreira dos Santos. A entrega da honraria ocorreu nesta sexta-feira (11/05), durante solenidade conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Gladyson Pontes, na presença de amigos e parentes dos homenageados.





“Esta é a maior honraria do Judiciário cearense e justifica o momento de escolher aqueles que prestam serviço à sociedade e referendar para o povo cearense quem são as pessoas que o Poder Judiciário entende partícipe desse processo de valorização da causa da Justiça. É um momento rico, nobre em que se valoriza as pessoas que têm serviço prestado à Justiça”, afirmou o presidente do TJCE. Ao falar sobre cada um dos agraciados, disse que nesta edição eles têm um traço incomum: a simplicidade. “Pelos perfis dos homenageados, denota-se fidedigno atendimento aos critérios seletivos do ato regulador da comenda e, por conseguinte, dignos destinatários da honraria maior do Poder Judiciário do Ceará, a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua.





O governador Camilo Santana disse que a homenagem “aumenta ainda mais a minha responsabilidade em trabalhar em parceria com o Tribunal de Justiça, repeitando a independência dos poderes. O Executivo e o Judiciário cearenses têm trabalhado juntos, unidos e fortes em vários projetos”, ressaltou ao citar os projeto “Tempo de Justiça”, “Audiência de Custódia” e a recém criada vara específica para julgar crimes oriundos de organizações criminosas.





“Tudo isso tem sido feito através de diálogo e parceria na busca por um Ceará mais pacífico. O Tribunal de Justiça tem sido um grande parceiro na construção de um Ceará melhor, mais justo, de mais oportunidades para os cearenses. É uma honra receber essa homenagem. Aumenta ainda mais a minha responsabilidade em trabalhar firme para que possamos construir um Ceará melhor”, ressaltou o governador acompanhado da primeira-dama, Onélia Leite Santana.





O servidor José Ferreira dos Santos disse acreditar que esse seja o ápice da sua carreira. “Representa o meu esforço de trabalho diário. O presidente esteve no setor em que atuo, observou o meu trabalho e me valorizou. O coração bate forte, pois para mim é uma alegria muito grande, um momento único”, ressaltou.





Para a Irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, “o sentimento que fica é de gratidão, de continuar salvaguardando as crianças com câncer e poder compartilhar com a sociedade, servir de exemplo para que as pessoas possam ser promotores do bem, unir os corações para que possam colaborar e fazer acontecer a solidariedade”.





“A homenagem é uma das mais importantes que recebi. A responsabilidade também é maior. Nesse momento me sinto feliz, mas ao mesmo tempo ainda mais responsável. Procurarei, de aqui em diante, corresponder à confiança que a mim foi dada”, disse Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como “Nirez”.





A condecoração, instituída em 1996, é a mais elevada distinção honorífica do Poder Judiciário. É concedida bienalmente para até quatro personalidades por sua atuação profissional, científica ou política e que tenham prestado relevantes serviços ou contribuição à causa da Justiça, ou aos interesses da comunidade do Ceará.





Também compareceram à solenidade a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela; o presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira; o procurador-geral de Justiça, Plácido Rios; a defensora pública geral do Estado, Mariana Lobo; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Edilberto Carlos Pontes Lima; o procurador-geral do Estado do Ceará, Juvêncio Vasconcelos Viana; o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins; o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Artur Bruno; o secretário da Fazenda, Mauro Filho; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), Marcelo Mota, o comandante da 10ª Região Militar, general Cunha Mattos; os deputados estaduais Evandro Leitão e Elmano Freiras, entre outros.









PERFIL DOS HOMENAGEADOS

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA – Natural do Município do Crato, é filho do ex-deputado Eudoro Santana e da assistente social Ermengarda Santana. É casado com Onélia Leite Santana e pai de dois filhos. Ele é engenheiro agrônomo, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Iniciou a vida pública como servidor federal tendo ocupado, entre 2003 e 2004, a Superintendência Adjunta Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Em 2007, exerceu o cargo de secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado. Em 2010, foi o deputado estadual mais votado do Ceará. No ano seguinte assumiu a Secretaria das Cidades, quando impulsionou programas de habitação e projetos urbanos e ambientais em várias regiões do Estado. É governador do Estado desde janeiro de 2015.





MIGUEL ÂNGELO DE AZEVEDO – Mais conhecido como “Nirez”, é filho do poeta, escritor e pintor Otacílio de Azevedo. É casado com Maria Zenita Rodrigues de Azevedo e pai de quatro filhos. Ele mantém em sua casa, localizada no bairro Rodolfo Teófilo, a maior discoteca particular do país. O Arquivo Nirez, conhecido nacionalmente, é composto por um rico acervo bibliográfico, arquivístico e museológico como: livros, revistas, rótulos, fotos, slides, negativos e equipamentos antigos. Possui como principal atração a coleção de gravações em 78 rotações (discos de cera), considerada uma das maiores do Brasil em gravações comerciais, com um montante de mais de 22 mil exemplares, contemplando todas as fases da produção musical nacional de 1902 a 1964. Recebeu vários prêmios e reconhecimentos, entre eles: Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1994; Prêmio Sereia de Ouro, também em 1994. Em 2002, seu Arquivo foi contemplado no concurso da Petrobras, recebendo apoio para reformar, digitalizar e disponibilizá-lo na Internet.





IRMÃ MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE ALBUQUERQUE – É a quinta filha da tradicional família “Dias Albuquerque Aguiar”, do Município de Massapê. Ela tem dedicado sua vida diuturnamente à prática da solidariedade. Conhecida como “irmã sorriso”, é carismática e desenvolve um grande trabalho no acolhimento, apoio e assistência a crianças e adolescentes com câncer no Lar Amigos de Jesus – Associação dos Missionários da Solidariedade, da qual é presidente e fundadora (2009). A instituição, que tem capacidade para acomodar 64 pessoas, entre crianças e mães, fica no bairro Joaquim Távora. É missionária há 36 anos e há 31 anos trabalha com crianças e adolescentes com câncer e familiares; é licenciada em nível superior em Catequese e Teologia pela Escola Arquidiocesana de Catequese e Instituto de Ciências Religiosas, e Filosofia na Faculdade de Filosofia de Fortaleza.